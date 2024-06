PSG : Une condition à 115M€ est révélée pour ce gros coup de l’été !

Benjamin Labrousse

Le PSG est intéressé par l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain cet été. Ce mardi soir, la presse brésilienne a révélé que les dirigeants parisiens allaient intensifier les contacts avec Bruno Guimarães. Également intéressés par le milieu de Newcastle, Manchester City et Arsenal ne seraient toutefois pas disposés à payer la clause libératoire du Brésilien, laissant une opportunité en or pour Paris.

Le mercato estival du PSG s’annonce animé. Et pour cause, le club parisien souhaite clairement renforcer son effectif, et ce à tous les postes. Le milieu de terrain ne fera pas exception, alors que ces derniers mois, le nom de Bruno Guimarães est revenu avec insistance au sein du club de la capitale.

Le PSG revient à la charge pour Bruno Guimarães

Ce mardi soir, le média brésilien Ge Globo a même révélé que l’intérêt du PSG à l’égard du joueur de Newcastle était toujours très présent. Les dirigeants parisiens seraient même en passe d’intensifier les contacts afin de mener à bien ce dossier. Pour rappel, Bruno Guimarães dispose d’une clause libératoire de 115M€ dans son contrat, cette dernière pouvant être payée par le biais de trois versements. Outre le PSG, Manchester City et Arsenal sont également à l’affût pour le joueur de 26 ans.

« Personne n'a l'intention de faire jouer sa clause »