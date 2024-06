Mercato - PSG : Une très bonne nouvelle tombe

Benjamin Labrousse

Le PSG va chercher à se renforcer au milieu de terrain cet été. Depuis plusieurs mois, le nom de Bruno Guimarães revient avec insistance du côté du club parisien. Également suivi en Premier League, le joueur de Newcastle dispose d’une clause libératoire de 115M€ payable en trois fois, et surtout, devrait clairement être vendu dans les prochains mois. Explication.

L’été s’annonce animé du côté du PSG. Et pour cause, avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale dispose d’une belle marge de manœuvre sur ce mercato estival. A la recherche de renforts, nul doute que les Rouge et Bleu vont tenter de s’attacher les services d’un milieu de terrain supplémentaire. De quoi relancer la piste menant à Bruno Guimarães ?

La Russie lui annonce une bonne nouvelle avant son transfert au PSG https://t.co/YQx0lqPYqv pic.twitter.com/6p2DCsrKLl — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Le PSG avance sur Bruno Guimarães

Annoncé avec insistance du côté du PSG, et ce depuis plusieurs mois, le milieu de terrain de Newcastle est bel et bien dans le radar parisien, comme l’a de nouveau confirmé Ge Globo ce mardi soir. Le média brésilien précise également que le club de la capitale devrait prochainement intensifier les contacts dans ce dossier. Surtout, le PSG peut se montrer confiant dans cette opération.

Newcastle doit vendre cet été