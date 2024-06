Mercato : Grosse opportunité à 38M€ pour le PSG ?

Benjamin Labrousse

A la recherche d’un milieu de terrain pour cet été, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Bruno Guimarães. L’international Brésilien est devenu une véritable star de Premier League du côté de Newcastle, et pourrait quitter les Magpies cet été. Disposant d’une clause libératoire fixée à 115M€, le joueur de 26 ans pourrait finalement quitter son club contre 38M€. Explication.

Ce n’est pas un secret, le mercato estival du PSG s’annonce animé. Le club de la capitale cherche à se renforcer à tous les étages, et notamment au niveau de son entrejeu. Le milieu de terrain parisien pourrait ainsi accueillir un élément supplémentaire cet été, alors que ces derniers mois, le nom de Bruno Guimarães est revenu avec insistance du côté du PSG.

Le PSG s’intéresse de près à cette star de Premier League

Et pour cause, le milieu de terrain de Newcastle est devenu l’un des meilleurs joueurs de Premier League, et pourrait, à 26 ans, rejoindre un cador européen. Bruno Guimarães, dont la clause libératoire est fixée à 115M€, est convoité par le PSG donc, mais également par Arsenal et Manchester City. Ces dernières semaines, les Citizens semblaient par ailleurs avoir pris les devants dans ce dossier. Mais ce mardi soir, Ge Globo a révélé que Paris était toujours très intéressé par la venue de l’ancien de l’OL.

La clause de Bruno Guimarães peut se diviser en trois versements