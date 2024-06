Mercato : Le PSG va passer à l’action pour cette star à 115M€ !

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche actuellement à recruter un milieu de terrain supplémentaire. Le mercato estival parisien devrait ainsi être marqué par le recrutement d’un joueur important dans l’entrejeu. Et si ces derniers mois, le nom de Bruno Guimarães est revenu avec insistance du côté de Paris, les dirigeants du club de la capitale devrait prochainement passer à l’action pour le Brésilien.

L’avenir du PSG est en jeu. Comme à chaque été, les dirigeants parisiens vont évaluer leurs possibilités sur le mercato estival, avec en ligne de mire, un renforcement de l’effectif, et ce à plusieurs postes. Le 1er avril dernier, le10sport.com était en mesure de vous révéler que le PSG chercherait à recruter un élément supplémentaire dans l’entrejeu cet été.

PSG : Luis Enrique met une star en danger https://t.co/JCzxY3YE7C pic.twitter.com/lKJ0Pf2tqG — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Le PSG lorgne une star de Premier League

Depuis quelque temps, plusieurs milieux de terrain ont été associés au PSG. C’est le cas notamment de Bruno Guimarães. Le joueur de Newcastle dispose d’une clause libératoire de 115M€, et se trouve convoité par plusieurs cadors européens comme Paris, mais aussi Manchester City et Arsenal. Ces dernières semaines, tout indiquait d’ailleurs que le PSG n’était plus dans la course pour l’international Brésilien, qui était annoncé avec insistance chez les Citizens .

Le PSG toujours dans le coup pour Guimarães