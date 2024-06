PSG : Luis Enrique met une star en danger

Arnaud De Kanel

Il ne manque plus que l'officialisation. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Matvey Safonov sera la première recrue estivale du PSG. Mais alors qu'on pouvait penser que le gardien russe serait qu'une simple doublure, il aura finalement un rôle très important à jouer. En effet, Luis Enrique ne compte pas fixer de hiérarchie au poste de gardien et menace ainsi l'une des stars du vestiaire, Gianluigi Donnarumma.

Le PSG est sur le point de boucler un transfert historique. Le club de la capitale s'apprête en effet à signer Matvey Safonov pour un montant avoisinant 20M€, un record de vente pour l'actuel club du portier, Krasnodar. Le natif de Stavropol aura sa chance malgré la présence de Gianluigi Donnarumma et il pourrait même ravir la place de numéro un du gardien italien.



Gros changement au PSG avec les gardiens

Selon les informations publiées par L’Équipe , la direction du PSG, Luis Enrique en tête, a décidé de donner une chance équitable à tous ses gardiens pour la saison prochaine. Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas, et Matvey Safonov ont été informés qu'aucune hiérarchie ne serait établie au début du prochain exercice. Cette décision vise à redistribuer les cartes et à favoriser une saine compétition entre les portiers du club parisien. Luis Enrique met donc sa star en danger et à en croire l'ancien coach de Krasnodar, Safonov a les qualités pour devenir le numéro un du PSG.

Safonov meilleur que Donnarumma ?