Transferts : Surprise, le PSG a trouvé mieux que Donnarumma

Gianluigi Donnarumma va devoir se montrer convaincant la saison prochaine s'il souhaite conserver sa place. Selon plusieurs rumeurs, Luis Enrique ne devrait pas établir de hiérarchie claire. Un duel à trois se profile entre le gardien italien, Arnau Tenas, mais aussi le nouveau venu Matvey Safonov, dont les qualités sont louées en Russie.

Première décision forte de Luis Enrique. Alors que la saison vient à peine de se terminer, le coach du PSG aurait pris la décision de ne pas installer de hiérarchie au poste de gardien de but la saison prochaine. Autrement dit, Gianluigi Donnarumma ne sera plus le gardien numéro un du club parisien. Une position qui pourrait expliquer le recrutement d'un nouveau portier. Formé au Krasnodar, Matvey Safonov devrait renforcer, un peu plus, ce poste et prendre la succession de Keylor Navas.

Safonov va détrôner Donnarumma ?

Milieu de terrain de Rostov et international russe, Danil Glebov estime que le PSG a tiré le gros lot avec Safonov. Selon lui, son coéquipier en sélection pourrait même prendre le dessus sur Donnarumma. « Pourquoi Safonov ne parviendrait-il pas à remporter la compétition contre Donnarumma ? Motya est un gardien de but solide et joue bien avec ses pieds. Je pense qu'il pourra devenir numéro un au PSG » a-t-il confié.

« Matvey peut-être même supérieur à Donnarumma »