Mercato - Real Madrid : Mbappé va bloquer une autre star ?

Alexis Brunet

Le Real Madrid possède l’un des meilleurs effectifs du monde. Cela sera encore plus vrai la saison prochaine avec l’arrivée de Kylian Mbappé. Les dirigeants madrilènes ont enfin réussi à attirer le champion du monde 2018, mais cela pourrait bloquer le transfert d’une autre star. Les Merengue ne veulent plus faire de folie et l’arrivée d’Alphonso Davies pourrait donc être remise en cause.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d’air. L’attaquant a quitté le club de la capitale cet été pour rejoindre le Real Madrid, ce dont il rêvait depuis petit. Les dirigeants madrilènes ont enfin mis la main sur le champion du monde français et ils lui ont fait signer un contrat jusqu’en 2029.

Mbappé est arrivé librement, mais...

À l’été 2022, le Real Madrid était tout proche de recruter Kylian Mbappé, mais l’attaquant avait alors décidé de rester au PSG et de prolonger son contrat. Deux ans plus tard, les dirigeants madrilènes ont enfin pu s’offrir les services du Français, et cela gratuitement. Les Merengue n’ont pas eu à payer un transfert, puisque le Français était en fin de contrat avec le PSG. Toutefois, Kylian Mbappé a sans doute reçu une très belle prime à la signature (100M€) et il va toucher environ 15M€ nets annuels en Espagne.

Mbappé pourrait bloquer l’arrivée de Davies