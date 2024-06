Mercato : L'OM va perdre un joueur majeur !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025, Chancel Mbemba quittera l'OM librement et gratuitement dans un an s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le club présidé par Pablo Longoria envisagerait de vendre son défenseur central congolais de 29 ans cet été, et ce, en cas de bonne offre.

Mbemba ne sera pas retenu par l'OM cet été

Selon les informations de La Minute OM , Chancel Mbemba pourrait claquer la porte du Vélodrome lors de ce mercato estival en cas de belle offre. En effet, Pablo Longoria ne compterait pas retenir l'international congolais, qui n'a plus qu'une année d'engagement à Marseille.

Mbemba ne va pas prolonger à l'OM