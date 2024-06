Mercato - OM : Une catastrophe à 0€ déjà programmée

Hugo Chirossel

Arrivé il y a deux ans en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba n’a plus qu’une année de contrat, qui court jusqu’en juin 2025. L’international congolais devrait malgré tout rester à l’OM la saison prochaine, mais le club ne serait pas en capacité de le prolonger et tout porte à croire qu’il partira libre.

Si Jonathan Clauss devrait s’en aller, Chancel Mbemba pourrait quant à lui rester à l’OM la saison prochaine. Les deux joueurs n’ont plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025. La tendance est plutôt à un départ du Français, mais d’après La Provence , le Congolais devrait toujours être à Marseille à la reprise.

Mercato - OM : Un premier renfort acté pour le prochain entraîneur https://t.co/q2a55yC3Xj pic.twitter.com/sO0BUglc6I — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

« Chancel sera très content de rester »

Chancel Mbemba est « très heureux à Marseille », comme l’a confié un de ses proches à La Provence . Pour le voir quitter l’OM, il faudrait qu’une « opportunité incroyable » se présente. « J’entends un club plus grand que l’OM. Mais Chancel sera très content de rester . »

Mbemba ne prolongera pas

Cependant, Chancel Mbemba ne devrait pas prolonger son contrat et donc partir libre dans un an. En effet, l’OM prévoit une réduction de ses dépenses de 35% et donc de sa masse salariale. Le club ne serait alors pas en capacité de proposer une prolongation à l’international congolais et s’attend à le voir s’en aller l’année prochaine.