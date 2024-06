Mercato - ASSE : La mèche est vendue pour l'entraîneur de la saison prochaine ?

Arnaud De Kanel

Les Verts sont de retour en Ligue 1 ! Dimanche, Ibrahima Wadji a envoyé l'ASSE au septième ciel en inscrivant le but égalisateur face au FC Metz dans les derniers instants de la prolongation, offrant ainsi la victoire sur le cumul des deux matchs. Grand artisan de cette remontée, Olivier Dall'Oglio va rencontrer ses dirigeants pour sceller son avenir.

Dimanche de folie pour l'ASSE. Dans un match au scénario renversant, les Verts ont validé leur retour en Ligue 1, enfonçant encore un peu plus leur adversaire, le FC Metz. Les premiers dossiers chauds de l'été vont dont pouvoir être discutés, à commencer par celui de l'entraineur. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, la tendance est à un maintien d'Olivier Dall'Oglio.

Mercato : L'annonce de ce buteur sur son transfert à l'ASSE https://t.co/zZ0wChXH5m pic.twitter.com/UxqNtNZrNZ — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

«Je dois voir mes dirigeants»

Grand artisan de cette remontée en Ligue 1, Olivier Dall'Oglio a révélé qu'il allait s'entretenir avec ses dirigeants prochainement. Et selon lui, l'aventure devrait continuer étant donné que les deux parties souhaitent poursuivre ensemble.

«J’ai une année en option, mais tout se discute»