Tour de France : Une menace inattendue pour Pogacar-Vingegaard

Alors qu'au sujet de la victoire finale du Tour de France, l'attention est pour l'instant focalisée sur le duo Pogacar-Vingegaard, avec Remco Evenepoel en point d'interrogation à côté, une nouvelle menace pourrait avoir discrètement pointé le bout du nez ces dernières heures, sans avoir l'air d'y toucher. Mais à l'analyse, elle apparaît cependant potentiellement très sérieuse. Elle s'appelle Richard Carapaz.

Depuis le lancement du Tour samedi dernier à Florence, l’attention pour la victoire finale s’est logiquement portée sur le duo Pogacar-VIngegaard, avec en sous-texte la question de savoir si le champion danois sera en mesure d’affronter réellement le Slovène après sa lourde chute au Tour du Pays Basque. Cette attention a juste été perturbée par les signaux très intéressants émis par Remco Evenepoel, qui paraît en situation de perturber le duo.

« Ce maillot jaune signifie beaucoup pour moi »

Seulement ces dernières heures, un autre coureur a refait parler de lui, le seul parmi les leaders à avoir accompagné le trio Pogacar-Vingegaard-Evenepoel à l’arrivée à Bologne, et porteur du maillot jaune aujourd’hui : Richard Carapaz. Interrogé après l’arrivée hier, le coureur équatorien n'a pas caché sa joie d’être en jaune, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Avant le Tour, nous pensions que c'était loin d'être gagné. Au Tour de Suisse, j'ai chuté et j'ai dû m'arrêter quelques jours pour cause de maladie. Mais l'étape d'hier a changé ma mentalité et m'a donné confiance. Ce matin, lors de la réunion du bus, nous nous sommes fixé un objectif. Nous savions que ce serait un sprint nerveux et dangereux, mais nous voulions tout faire pour obtenir ce maillot Jaune. Mes coéquipiers ont fait un excellent travail dans les 25 derniers kilomètres, en particulier Marijn Van der Berg, qui a sprinté avec moi. Toute l'équipe a fait du bon travail. Porter ce maillot Jaune signifie beaucoup pour moi, pour mon pays et pour mon équipe. Ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps loin de chez moi et de ma famille pour franchir une nouvelle étape dans ma carrière sportive. C'est pour eux, pour ma famille, que tous ces efforts valent la peine. Ce Maillot Jaune est la récompense de tous nos sacrifices et je le leur dédie ».

Carapaz a déjà gagné le Giro…

Transcendé par le maillot jaune, Richard Carapaz pourrait-il durablement s’inviter à la table des prétendants à la victoire finale ? La question n’apparaît pas si saugrenue à l’analyse. Il faut se souvenir que Carapaz, outre l’Or Olympique à Tokyo en 2021, a déjà remporté le Tour d’Italie. Au sommet de sa forme, il est tout à fait en situation de remporter un Grand Tour. Alors, avec la ferveur entourant son maillot jaune, il pourrait offrir une menace inattendue au duo Pogacar-Vingegaard. Premier élément de réponse aujourd’hui dans le Galibier…