RC Lens : Coup de tonnerre pour le transfert de Varane ?

Après 3 saisons à Manchester United, Raphaël Varane a annoncé son départ des Red Devils. Voilà donc le champion du monde 2018 libre et à la recherche d'un nouveau challenge. Les fans du RC Lens se sont alors mis à rêver d'un retour de celui qui a été formé chez les Sang et Or. Cela pourrait être sans compter sur l'Inter Miami de Lionel Messi.

A 31 ans, Raphaël Varane a encore quelques belles années devant lui. Reste maintenant à savoir où il les passera. En effet, le Français a annoncé son départ de Manchester United et le voilà aujourd'hui libre. Varane s'est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs, notamment à propos d'un possible retour au RC Lens. Formé chez les Sang et Or, il était parti en 2011 pour rejoindre le Real Madrid.

Mercato : Un nouvel entraîneur arrive au RC Lens, c'est la panique ? https://t.co/PYSMTRyAHo pic.twitter.com/J6wQLC1Se3 — le10sport (@le10sport) June 13, 2024

Varane avec Messi à l'Inter Miami ?

L'histoire serait belle en cas de retour de Raphaël Varane au RC Lens. Mais voilà que cela pourrait se passer différemment pour le champion du monde 2018. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l'Inter Miami, où on retrouve Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba, aurait fait une première approche pour étudier la venue de Varane.

Rien de concret encore

Cela ne serait toutefois pas encore mort pour le RC Lens. En effet, il n'y aurait pour le moment aucune négociation ni rien de décidé du côté de l'Inter Miami. Reste à savoir également ce que décidera de faire Raphaël Varane, lui qui pourrait imiter ses anciens partenaires en équipe de France, Hugo Lloris et Olivier Giroud, partis en MLS au Los Angeles FC.