Le RC Lens annonce une grande signature

Quelques jours après l’officialisation du départ de Franck Haise, le RC Lens vient d’annoncer son successeur. Sans surprise, il s’agit de Will Still. Le technicien anglo-belge était libre depuis son départ de Reims. Et Pierre Dréossi ne cache pas sa satisfaction d’avoir réussi à convaincre son nouvel entraîneur.

La révolution du RC Lens se poursuit ! Après le départ d'Arnaud Pouille, compensé par la signature de Pierre Dréossi au poste de directeur général, c'est au tour de Franck Haise de connaitre son successeur. Sans surprise, c'est bien Will Still qui débarque sur le banc du RC Lens. Libre depuis son départ du Stade de Reims en fin de saison, le technicien anglo-belge avait pour ambition de se diriger vers la Premier League et le Championship. C'est finalement au RC Lens qu'il va tenter de rebondir. Et ce n'est pas pour déplaire à Pierre Dréossi.

«Nous nous réjouissons de l'arrivée de Will Still au Racing Club de Lens»

« Nous nous réjouissons de l'arrivée de Will Still au Racing Club de Lens. Will était notre priorité absolue pour occuper le poste d’entraîneur et amorcer le nouveau cycle qui s’ouvre au club. Will n’est pas seulement un coach prometteur qui a battu des records de précocité, c’est une personnalité fédératrice obsédée par la gagne », promet le nouveau directeur général du RC Lens dans le communiqué du club, avant d’en rajouter une couche.

«Nous sommes heureux d’accueillir Will, son leadership et son énergie communicative»