Mercato - PSG : C’est confirmé pour ce champion du Monde !

Souvent annoncé dans le collimateur du PSG lorsqu'il évoluait encore en Europe dans les rangs de Chelsea, N'Golo Kanté n'a finalement jamais porter le maillot du club de la capitale. Et le champion du Monde 2018, qui vient de faire son retour en équipe de France à l'occasion de l'Euro 2024, confirme bel et bien les contacts de l'époque avec le PSG.

Depuis le départ à la retraite de Thiago Motta en 2018, le PSG ne cesse de courir après son nouveau milieu de terrain défensif de référence. Le club de la capitale a enchaîné les expériences plus ou moins concluantes à ce poste ces dernières années (Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Manuel Ugarte...). Et pourtant, courtisé par la direction ces dernières années lorsqu'il évoluait encore en Europe, un taulier de l'équipe de France aurait pu parfaitement convenir aux attentes du PSG.

Kanté confirme avoir discuté avec le PSG

N'Golo Kanté (33 ans), qui évolue depuis l'été dernier du côté d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite après huit saisons en Premier League, a bel et bien été approché par le PSG comme il l'a confié au micro de Téléfoot dimanche : « Je suis Parisien. Mais je ne pense pas. Il y a eu des possibilités à un moment, des discussions, mais ça ne s’est pas fait. Aujourd’hui, j’ai vu leur parcours en Ligue des Champions et en championnat, franchement ils ont un beau milieu de terrain et une belle équipe, ce n’est pas quelque chose que je me mets en tête », lâche le milieu de terrain, sacré champion du Monde avec les Bleus en 2018.

Quel futur milieu au PSG ?

Reste désormais à savoir vers quel profil d'avenir le PSG se tournera pour ce fameux poste de numéro 6, alors que de nombreux profils sont évoques dans le viseur de Luis Campos pour cet été : Joshua Kimmich (Bayern Munich), Bruno Guimarães (Newcastle), João Neves (Benfica). Affaire à suivre...