Mercato - PSG : Nouvelle recrue en approche !

Officiellement recruté par le PSG l’hiver dernier, pour 20M€, Gabriel Moscardo a ensuite été laissé en prêt aux Corinthians. Et malgré les récentes spéculations concernant un nouveau prêt afin qu’il puisse se remettre tranquillement de sa blessure, il n’en sera rien, et le milieu de terrain brésilien s’apprête bel et bien à devenir un joueur à part entière du PSG cet été.

L'hiver dernier, le PSG avait décidé d'aller faire son petit marché au Brésil en recrutant deux nouveaux visages inconnus du grand public européen : Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans). Le premier a intégré directement l'équipe première avec un temps de jeu assez conséquent en deuxième partie de saison sous les ordres de Luis Enrique, mais le second a été laissé en prêt aux Corinthians par le PSG.

Quel avenir pour Moscardo ?

Contraint de se faire opérer après l'officialisation de son transfert au PSG, Moscardo a fait son retour à l'entraînement il y a seulement quelques semaines, et il a même été question d'un nouveau prêt pour le jeune milieu de terrain brésilien avant qu'il ne débarque au Parc des Princes. Mais le verdict est tombé dans ce dossier.

Il va débarquer au PSG cet été