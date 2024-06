Transferts - PSG : Xavi Simons prêt à dire oui à un club étranger ?

Thomas Bourseau

Xavi Simons (21 ans) est, en partie, un pur produit de la formation barcelonaise. Ayant quitté le FC Barcelone pour le PSG en 2019, le Néerlandais serait à nouveau attendu au Barça cet été, mais en cas de nouveau départ en prêt, il se pourrait bien que le milieu offensif et ailier appartenant au Paris Saint-Germain prenne la direction du Bayern Munich.

Le PSG attend patiemment le verdict d’un jeune crack de 21 ans. Xavi Simons a une nouvelle fois fait ses preuves à l’étranger. Après le PSV Eindhoven, c’est au RB Leipzig que le milieu offensif et ailier néerlandais a mis tout le monde d’accord. A commencer par le Paris Saint-Germain qui aimerait connaître la décision de Simons concernant son avenir, lui qui dispose d’un bon de sortie pour partir cet été par le biais d’un prêt comme convenu l’été dernier entre les deux parties comme révélé par le10sport.com dernièrement.

«Le Bayern veut vraiment Xavi Simons avec son directeur sportif Max Eberl»

Le FC Barcelone essaierait de rapatrier Xavi Simons en Catalogne, lui qui faisait ses classes à La Masia jusqu’en 2019 avant de rejoindre le centre de formation du PSG. Néanmoins, le FC Barcelone ferait face au RB Leipzig, bien déterminé à prolonger sa collaboration avec l’international néerlandais venu en prêt du PSG en juillet 2023. « Il y a Leipzig, qui espère toujours garder le joueur au club pour une saison supplémentaire. Et puis, il y a le Bayern » . a confié Fabrizio Romano au cours du dernier épisode du Here We Go Podcast. « Ils sont entrés dans la course avec Leipzig et le Barça, mais aussi avec des clubs de Premier League. Le Bayern veut vraiment Xavi Simons avec son directeur sportif Max Eberl, celui-là même qui a fait venir le joueur à Leipzig il y a un an lorsqu'il y travaillait ».

«Xavi Simons est très tenté par de nombreuses possibilités, y compris le Bayern»