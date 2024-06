Mercato - Real Madrid : L'avenir d'Ancelotti enfin connu ?

La rédaction

Le duo Ancelotti fait des miracles au Real Madrid. Revenu chez les Merengue en juillet 2021, Carlo n’est pas arrivé seul, puisque dans ses bagages se trouvait son fils, Davide. L’homme de 34 ans accompagne son père depuis son mandat au PSG entre 2012 et 2013, d’abord en tant que préparateur physique, puis dans la peau d’entraîneur adjoint. Il était question d'un possible départ cet été, mais le fils Ancelotti a finalement pris une autre décision.

Avec déjà deux Ligues des Champions glanées en trois saisons, le duo Ancelotti fait des étincelles du côté de la capitale espagnole. Alors que Carlo a été prolongé par la Maison Blanche jusqu’en 2026, il se pourrait que son fils, Davide, quitte le navire avant lui. Pisté par de multiples écuries venues de régions différentes, l’Italien de 34 ans semble malgré tout vouloir prendre son temps.

Départ en 2025 pour Davide ?

D’après les informations récoltées par AS , Davide Ancelotti voudrait au moins continuer une année supplémentaire aux côtés de son père. Il aurait demandé à son agent, Frank Trimboli, de repousser toutes les offres le concernant jusqu’à l’été 2025, soit un an avant la fin de son contrat. Le média espagnol explique qu’un club saoudien, le FC Séville et plusieurs écuries de Premier League seraient venues aux nouvelles pour l’entraîneur adjoint du Real Madrid.

