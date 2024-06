Mercato - RC Lens : La prochaine signature déjà identifiée ?

Arnaud De Kanel

Le RC Lens s'apprête à vivre un été très mouvementé. Le club artésien a besoin de liquidités et démarre également un nouveau cycle avec une toute nouvelle équipe de dirigeants. Equipe que pourrait d'ailleurs bientôt rejoindre un certain Thomas Dréossi qui n'est autre que le fils du nouveau directeur général des Sang et Or, Pierre Dréossi.

Ça bouge au RC Lens ! Une semaine après la refonte de l'organigramme, le club artésien a annoncé la signature de Will Still pour trois ans. Les Sang et Or vont donc pouvoir commencer à travailler sur les potentielles recrues en accord avec leur coach. Un recruteur est même pressenti pour renforcer la cellule dédiée.

Mercato : Nouvelle signature au RC Lens, le boss jubile https://t.co/WJCbvbqVhp pic.twitter.com/gg0B88t53C — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Un nouveau Dréossi à Lens ?

Lundi dernier, Joseph Oughourlian a tenu une conférence de presse pour introniser son nouveau directeur général en la personne de Pierre Dréossi. L'ancien dirigeant du FC Metz pourrait voir son fils le rejoindre dans les prochains jours. En effet, La Voix du Sport indique que Thomas Dréossi pourrait rejoindre le RC Lens prochainement.

Une solide expérience

Thomas Dréossi n'est pas le premier venu. Ce dernier possède une solide expérience avec pas moins de douze années passées en tant que scout du côté du Stade Rennais. Thomas Dréossi s'est fait un nom en Bretagne, étant notamment à l'origine de la venue de Jérémy Doku après avoir repéré le phénomène belge à Anderlecht. Il pourrait apporter sa connaissance du football du Nord de l'Europe, lui le spécialiste des championnats des Pays-Bas, de la Belgique et de la Scandinavie.