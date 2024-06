Mercato : Le PSG va flamber, Mbappé toujours intouchable ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme l'été dernier, le PSG devrait poursuivre sa nouvelle stratégie de recrutement, basée essentiellement sur la signature de joueurs prometteurs évoluant en Ligue 1. Plusieurs pistes sont d'ores-et-déjà à l'étude, et cela pourrait permettre aux Parisiens de battre certains records de transferts. Bien que celui de Kylian Mbappé semble imbattable.

Depuis le précédent mercato estival, le PSG a adopté une nouvelle stratégie de recrutement basée sur le recrutement de jeunes joueurs français évoluant en Ligue 1. C'est ainsi que Bradley Barcola a signé pour 45M€ en provenance de l'OL. Et le jeune ailier français a réalisé une excellente saison à Paris au point de s'imposer comme un titulaire régulier de Luis Enrique. Une réussite qui donne des idées au PSG, mais également aux joueurs qui semblent convaincus par ce nouveau projet.

Mbappé lâche le PSG, c’est totalement validé https://t.co/ddJiriqtlf pic.twitter.com/E1muRt2G8e — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Le PSG veut dépouiller la Ligue 1 cet été

Ainsi, le PSG a bien l'intention de poursuivre sa stratégie en misant sur de grands talents de Ligue 1 et plusieurs pistes sont déjà à l'étude à l'image de celles menant à deux joueurs du LOSC à savoir Lucas Chevalier et Leny Yoro. Bien que le gardien ne soit pas une priorité pour cet été, le défenseur central est en revanche l'un des joueurs les plus convoités de l'été à Paris qui regarde également dans d'autres clubs de L1. Désiré Doué (Rennes), Rayan Cherki (OL) ou encore Maghnes Akliouche (AS Monaco) sont suivis par le PSG qui pourrait ainsi frapper fort cet été en bouleversant le classement des joueurs les plus chers venus de Ligue 1.

Le record de Mbappé reste intouchable

Néanmoins, le record de Kylian Mbappé semble être intouchable. Recruté pour 180M€ en 2018, après un prêt d'une saison, en provenance de l'AS Monaco, le futur attaquant du Real Madrid est la recrue la plus chère de l'histoire du PSG en Ligue 1. En revanche, derrière Kylian Mbappé, cela pourrait bouger. Et pour cause le deuxième de ce classement est Bradley Barcola (45M€, OL) devant Hugo Ekitike (28,5M€, Reims). Il faut ensuite remonter dans le temps pour poursuivre cette liste avec Layvin Kurzawa (25M€, AS Monaco) et Renato Sanches (15M€, LOSC) qui complètent le top 5. Lucas Digne (15M€, LOSC), Kevin Gameiro (11M€, Lorient), Pauleta (11M€, Bordeaux), Serge Aurier (10M€, Toulouse) et Jérôme Rothen (10M€, AS Monaco) sont les autres joueurs du top 10 des plus gros transferts du PSG en Ligue 1. Nul doute que ce classement sera bouleversé cet été.