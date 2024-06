Mercato - OM : Un premier échec à 15M€ pour Conceiçao ?

Hugo Chirossel

Potentiel futur entraîneur de l’OM, qui en a fait sa priorité, Sergio Conceiçao pourrait essayer d’attirer Lilian Brassier, qu’il aurait déjà essayé de recruter au FC Porto. Auteur d’une belle saison, le défenseur âgé de 24 ans arrive à un an de la fin de contrat avec le Stade Brestois, mais privilégierait d’autres destinations que Marseille.

L’OM espère encore et toujours réussir à faire de Sergio Conceiçao son prochain entraîneur. Comme indiqué par L'Équipe , les négociations avancent doucement avec le technicien portugais, qui a besoin de temps après son départ du FC Porto, même si l’optimisme semble encore de mise du côté de Marseille.

L’OM sur la piste de Brassier

S’il finit par s’engager avec l’OM, Sergio Conceiçao pourrait essayer de recruter un joueur qu’il voulait déjà quand il était au FC Porto : Lilian Brassier. Les dirigeants marseillais seraient sur la piste du joueur de Brest, où il ne lui reste plus qu’un an de contrat, et qui demanderait entre 10 et 15M€ pour s'en séparer. L’AS Monaco et l’OL seraient également sur le coup.

Brassier veut partir à l’étranger