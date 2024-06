Conceiçao : L’OM obligé d’être patient ?

Hugo Chirossel

À la recherche de son prochain entraîneur, l’OM essaye encore et toujours de s’attacher les services de Sergio Conceiçao. Un dossier qui était au point mort en milieu de semaine, mais les discussions entre les deux parties ont repris ces derniers jours. S’ils font tout pour y parvenir, les dirigeants marseillais vont encore devoir s’armer de patience.

Après avoir tenté sa chance avec Paulo Fonseca, qui se rapproche de l’AC Milan, l'OM a fait de Sergio Conceiçao sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset. Maintenant que son départ du FC Porto a été officialisé, les dirigeants marseillais espéraient pouvoir avancer rapidement dans ce dossier, mais c’est finalement l’inverse qui s’est produit.

Les discussions ont repris avec Conceiçao

La fin de son aventure avec son club de cœur a été difficile à digérer pour Sergio Conceiçao et ce dernier avait besoin de temps pour se reposer et faire le point. D’après L'Équipe , les discussions avec l’OM étaient au point mort en milieu de semaine dernière, avant de reprendre ces derniers jours.

L’OM doit encore attendre