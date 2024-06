Mercato : Voilà pourquoi Zidane ne viendra pas à l'OM

Thibault Morlain

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis cette date. Alors que les bords du terrain commencent à manquer à Zizou, son retour pourrait intervenir très prochainement. Mais où ? Du côté de Marseille, les fans de l'OM se mettent à rêver d'une arrivée de l'enfant du pays. Mais voilà que cela serait tout simplement impossible dans l'état actuelle des choses. Explications.

Quand reverra-t-on Zinedine Zidane sur un banc de touche ? Cela pourrait être pour bientôt. En effet, récemment, à propos de son avenir, l'ancien entraîneur du Real Madrid expliquait : « Bien sûr qu’entraîneur ça me manque, mais je suis occupé. Le plus important pour moi c’est d’être occupé, faire des choses. D’être actif quelque part. Et je le suis ! Mais je suis toujours entraîneur. Oui le quotidien me manque quelques fois ».



« Tu prends juste le salaire, c’est inimaginable »

Outre le quand, il y a aussi la question du où à répondre pour le retour de Zinedine Zidane. Malgré son inactivité, le Français garde une très belle cote sur le marché. A Marseille, ils sont nombreux à rêver de le voir en tant qu'entraîneur de l'OM. Alors que certaines rumeurs ont mis de l'huile sur le feu à propos de la possibilité de voir Zidane sur le banc du Vélodrome, La Minute OM a jeté un gros coup de froid. « C’est impossible que Zidane entraîne l’OM sauf si y’a un gros investissement ! Tu prends juste le salaire, c’est inimaginable pour les finances du club », a précisé le média spécialisé sur X.

« Si un jour il décide de venir à Marseille, ça sera à 100% »