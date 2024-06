OM - Conceiçao : Grande nouvelle pour le nouvel entraîneur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas mis la main sur son nouvel entraîneur. Pourtant, la priorité est connue et se nomme Sergio Conceiçao depuis la fin de la piste Paulo Fonseca, mais les négociations tardent à avancer malgré la fin de contrat du Portugais au FC Porto. Pas de quoi inquiéter le club.

C’est désormais la priorité de l’Olympique de Marseille. Alors que Paulo Fonseca se dirige vers l’AC Milan, Sergio Conceiçao est aujourd’hui la cible prioritaire de Pablo Longoria, et ce alors que le technicien portugais n’est plus à la tête du FC Porto depuis quelques jours. La fin de l’aventure a été brutale avec Sergio Conceiçao, qui a souhaité se reposer et mettre provisoirement à l’arrêt les discussions avec l’OM. Pas de quoi enterrer le dossier pour autant.

Mercato : L’OM le veut, son arrivée est imminente ! https://t.co/Uvm1pQ1LSi pic.twitter.com/Dlt3ua0xPO — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Ça avance (doucement) avec Conceiçao

D’après L’Équipe , les négociations ont repris entre l’OM et Sergio Conceiçao, et des avancées ont eu lieu ces derniers jours. Malgré leur volonté de rapidement trouver le successeur de Jean-Louis Gasset, les dirigeants ne souhaitent pas précipiter les choses et préfèrent discuter dans le calme avec leur priorité.

« L’OM sait que c’est un coach de top niveau et que cela peut mériter une petite attente »