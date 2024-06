Mbappé au Real Madrid, il pousse un gros coup de gueule

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la veille de l'ouverture du mercato estival, un dossier a déjà été bouclé : celui de Kylian Mbappé. Près d'une semaine après l'officialisation de son arrivée au Real Madrid, son cas fait toujours beaucoup parler. En effet, l'attaquant français va toucher une grosse prime à la signature et ce n'est pas du goût de tout le monde. Max Erbel, le directeur sportif du Bayern Munich, a tenu à le faire savoir.

Après des mois d'une attente interminable, Kylian Mbappé sera bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine. L'attaquant français était sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de cette saison et le club espagnol n'aura donc pas d'indemnité de transfert à payer. En revanche, la prime à la signature est conséquente, une situation qui attire beaucoup de critiques.

« Il n'y aura plus rien pour faire des affaires »

Directeur sportif du Bayern Munich, Max Erbel s'est exprimé sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid pour le journal allemand Sueddeutsche Zeitung . « On peut toujours devenir plus avide d'argent, mais tous ceux qui sont avides d'argent deviendront peu à peu le clou du cercueil du football. Si, à un moment donné, tout l'argent quitte (le marché), il n'y aura plus rien pour faire des affaires. Nous parlons de centaines de millions. C'est trop et à un moment donné, on a l'impression que ça va exploser » déclare-t-il.

Une situation tendue