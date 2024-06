Real Madrid - PSG : La signature de Mbappé fait scandale !

Hugo Chirossel

Après avoir passé sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de partir libre à la fin de son contrat pour s’engager avec le Real Madrid. La Casa Blanca n’a pas eu à dépenser d’indemnité de transfert pour s'offrir le capitaine de l’équipe de France, qui de son côté va toucher une belle prime à la signature. Une tendance qui inquiète Max Erbel, directeur sportif du Bayern Munich.

Après plusieurs mois d’attente, l’arrivée de Kylian Mbappé a été officialisée lundi dernier par le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, le capitaine de l’équipe de France va rejoindre la Casa Blanca libre. Si les Merengue n’ont pas eu à dépenser d’indemnité de transfert, ils vont tout de même verser une prime à la signature importante à l’attaquant âgé de 25 ans, estimée à plus de 100M€.

Ce qu’a critiqué Max Erbel, dans un entretien accordé au journal allemand Sueddeutsche Zeitung . « On peut toujours devenir plus avide d'argent, mais tous ceux qui sont avides d'argent deviendront peu à peu le clou du cercueil du football. Si, à un moment donné, tout l'argent quitte (le marché), il n'y aura plus rien pour faire des affaires. Nous parlons de centaines de millions. C'est trop et à un moment donné, on a l'impression que ça va exploser », a déclaré le directeur sportif du Bayern Munich à propos du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid.

