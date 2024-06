Mercato - Real Madrid : Deschamps répond cash sur Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid a officialisé en début de semaine la signature de Kylian Mbappé, qui s'est engagé pour cinq ans après son départ libre du PSG. La fin d'un long feuilleton et un véritable « soulagement » comme l'a indiqué l'attaquant français, et Didier Deschamps a réagi à ces propos de Mbappé qui ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours.

C'était un secret de polichinelle, et le Real Madrid a mis fin au suspense lundi dernier : Kylian Mbappé s'est engagé pour cinq ans dans la capitale espagnole. Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, le capitaine de l'équipe de France s'offre donc un nouveau défi en Espagne. Mais ce changement de club ne s'est pas fait dans la douceur pour Mbappé, qui s'était longuement confié mardi dernier en conférence de presse sur son départ délicat du PSG.

« Un grand soulagement »

« C’est un grand soulagement, je suis très content. Je pense que ça se voit facilement sur le visage. J’ai beaucoup moins joué en fin de saison et tout le monde sait pourquoi. C'est comme ça, il faut s’adapter quand on est un joueur de haut niveau. Ce n'est pas une excuse pour moi avant cet Euro. J’essaye de retrouver la meilleure forme possible et je veux aider l’équipe de France et essayer de rentrer avec la coupe à la maison », avait indiqué Kylian Mbappé. Des propos qui n'ont pas forcément été bien accueillis par la direction du PSG. Mais de son côté, Didier Deschamps se montre plus pragmatique.

« Tout le monde le savait »