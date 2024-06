Mercato : Mbappé soulagé depuis son transfert au Real Madrid ?

Thibault Morlain

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a mis un terme à son aventure parisienne, où les derniers mois ont été loin d’être les plus simples. En attendant de rejoindre le Real Madrid, son nouveau club, le joueur de 25 ans est actuellement avec l’équipe de France pour disputer l’Euro. Et visiblement, lors de ce rassemblement, Mbappé est plus heureux que jamais.

De passage en conférence de presse avant la rencontre entre la France et le Luxembourg, Kylian Mbappé avait lâché ce qu’il avait sur le coeur suite à son départ du PSG. Désormais joueur du Real Madrid, il avait notamment balancé : « Oui c'est un vrai soulagement. Ce sont des choses qui se voient sur le visage. C'est ce que j'ai toujours voulu, donc je suis très content. J'ai beaucoup moins joué en fin de saison, tout le monde sait pourquoi. (…) On m'a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l'a dit en pleine face, c'était très clair. On m'a parlé violemment, on me l'a dit. Donc moi j'étais persuadé que je n'allais pas jouer. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux ».

Mbappé en danger après son arrivée ? Le Real Madrid se lâche https://t.co/vEySowWx8V pic.twitter.com/AR8A0567VL — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

« Mbappé ? Il est arrivé avec le sourire »

Soulagé d’avoir enfin signé au Real Madrid après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé peut désormais mieux respirer. Et cela se verrait bien actuellement en équipe de France. En effet, dans des propos accordés à L’Equipe , Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, a fait savoir concernant Mbappé : « Mbappé ? Il est arrivé avec le sourire. Il sait exactement ce qu’il a à faire. C’est quelqu’un qui est très fédérateur à l’intérieur du groupe, c’est le capitaine de l’équipe. Il est avec nous depuis 2017 déjà ».

« Il est bien dans sa peau »