Mercato : A peine parti, Franck Haise prépare deux transferts au RC Lens !

L'été s'annonce mouvementé au RC Lens qui va être contraint de vendre sur le mercato afin de renflouer ses caisses. Une situation que Franck Haise a bien évidemment suivi de près. Après son départ pour l'OGC Nice, le technicien français souhaiterait ainsi récupérer deux de ses anciens cadres.

Révolution au RC Lens ! Les Sang-et-Or ont effectivement annoncé de nombreux changements en interne avec les départs d'Arnaud Pouille et Franck Haise. Le premier a été remplacé par Pierre Dréossi au poste de directeur général tandis que Will Still devrait prochainement être nommé entraîneur pour remplacer celui qui s'est engagé à l'OGC Nice.

Haise veut emporter Gradit et Wahi à Nice ?

D'ailleurs, Frank Haise pourrait bien piocher à nouveau dans son ancien effectif en recrutant plusieurs joueurs qui étaient ses cadres au RC Lens. Ainsi, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, deux joueurs pourraient suivre leur ancien coach à l'OGC Nice. « Il n'y a pas de contact concret, mais Jonathan Gradit et Elye Wahi sont des profils très appréciés du côté de Nice », explique-t-il lors d'un Space sur X . Il faut dire que ces derniers jours, Joseph Oughourlian confirmait que les Sang-et-Or seraient contraint de vendre cet été.

Le RC Lens est obligé de vendre