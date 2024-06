Succession de Mbappé : Excellente nouvelle pour le PSG

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes le 10 juin, le PSG pourrait frapper un grand coup cet été. Les Franciliens seraient à la poursuite de plusieurs attaquants de classe mondiale pour combler le départ de leur star : Kylian Mbappé. Parmi les éléments qui se trouvent dans le viseur des parisiens se trouve Victor Osimhnen. Et bonne nouvelle pour les Champions de France dans ce dossier, puisque c’est bien en Europe que le Nigérian souhaiterait poursuivre sa carrière.

Sept saisons après son arrivée au PSG, Kylian Mbappé a décidé de quitter la capitale. Atout offensif numéro un des Parisiens, le Bondynois risque de laisser un sacré vide sur le front de l’attaque. Pour ne pas souffrir de son départ, les dirigeants rouge et bleu comptent mettre les bouchées doubles lors du mercato estival, et ce, afin d'attirer dans leurs filets un attaquant de classe mondiale. Et il pourrait se nommer Victor Osimhen. Alors qu’un intérêt saoudien se dessinait pour le Nigérian, celui-ci privilégierait une destination européenne.

Un duel PSG-Al Ahli pour Osimhen ?

D’après Gianluigi Longari, journaliste pour Sportitalia , Victor Osimhen veut continuer à évoluer en Europe et au plus haut niveau. Alors qu’un intérêt de Al Ahli était évoqué, il semble donc logique que l’avant-centre s’apprête à décliner la proposition saoudienne. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui serait sur les rangs.

Osimhen ne veut pas quitter l’Europe

Malgré plusieurs blessures cette saison, Victor Osimhen continue d’afficher des statistiques exceptionnelles. En 25 matchs de Serie A, l’ancien joueur du LOSC a scoré à 15 reprises. En Ligue des Champions, le troisième meilleur buteur du championnat italien a dû se contenter de deux buts en six matchs, mais nul doute qu’en évoluant dans une équipe habituée à la Coupe aux Grandes oreilles comme le PSG, le joueur de 25 ans affolera les compteurs.