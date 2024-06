PSG : «Tu nous a trahi», il se lâche après le départ de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a réussi un match plein face au Luxembourg mercredi soir (3-0). Auteur d'un but et de deux passes décisives, le joueur de 25 ans a donné des regrets à Jérôme Rothen, qui espérait pareille performance lors de sa saison au PSG. L'ancien international français s'estime trahi et n'a pas mâché ses mots durant son émission.

Kylian Mbappé est en grande forme. Le nouveau joueur du Real Madrid a inscrit un but et délivré deux passes décisives lors de la rencontre face au Luxembourg mercredi. De bon augure avant l'Euro, l'un des seuls trophées qui manque à son palmarès. Mais Jérôme Rothen l'a mauvaise. L'ancien joueur du PSG ne digère pas le comportement de Mbappé cette saison.

Mbappé : Son clan lâche une révélation ! https://t.co/r2Hvem8Rwv pic.twitter.com/zeSzvytnOS — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Rothen amer après la prestation de Mbappé

Selon lui, Mbappé a menti tout au long de la saison. « Je fais partie des grands naïfs. Tout au long de la saison j’ai défendu Mbappé. J’ai dit que Luis Enrique le gérait mal etc. Mais tout ça, c’était du pipeau. Car en l'espace de quinze jours de préparation, il a une attitude exemplaire, il agit en tant que leader, il sourit, il partage avec ses coéquipiers. C’est tout ce que l’on n’a pas vu au PSG » a confié Rothen lors de son émission sur RMC .

« Tout au long de la saison, ça a été catastrophique »