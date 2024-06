Real Madrid : Mbappé réalise le «rêve» d’une star ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a définitivement tourné la page PSG où il a passé les sept dernières années de sa carrière. Un nouveau challenge s’est présenté à lui avec le Real Madrid où Rodrygo Goes évolue depuis 2019. L’attaquant brésilien du club merengue s’est livré sur la recrue de l’été qu’est Mbappé.

Rodrygo Goes évolue au Real Madrid depuis l’été 2019. Au fil des saisons, son importance n’a fait qu’accroître à la Casa Blanca et dans le onze de départ du club merengue. Du haut de ses 23 ans, l’international brésilien compte déjà deux Ligues des champions à son actif et va accueillir le joueur qu’il attend depuis des mois chez le champion d’Europe : Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, Rodrygo est aux anges

Le feuilleton Mbappé a trouvé son épilogue lundi avec l’annonce officielle de son arrivée par le Real Madrid par le biais d’un communiqué. Au fil des derniers mois et par le biais d’interviews ou de commentaires en zone mixte, le Brésilien n’a jamais caché son admiration pour Kylian Mbappé et son désir de témoigner de sa venue chez le géant de la Liga. C’est désormais chose faite pour le plus grand bonheur de Rodrygo Goes.

«Ça a toujours été un rêve de jouer avec lui et maintenant ça va se réaliser»