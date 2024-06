Mercato - PSG : Après Mbappé, qui va claquer la porte ?

Amadou Diawara

En plus de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa ou encore de Alexandre Letellier, d'autres joueurs vont quitter le PSG de Nasser Al-Khelaïfi lors de ce mercato estival. Selon vous, qui sera le prochain pensionnaire du club parisien à annoncer son départ du Parc des Princes ? C'est le moment de voter !

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quitte le PSG après avoir passé sept années à Paris. En effet, l'attaquant français de 25 ans a décidé de s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Le club merengue ayant officialisé le transfert de Kylian Mbappé ce lundi soir. « Le Real Madrid C.F. et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons » , peut-on lire sur le site officiel du Real Madrid.

Mbappé quitte le PSG

En plus de Kylian Mbappé, d'autres joueurs du PSG vont changer d'air cet été. En fin de contrat le 30 juin, Keylor Navas, Layvin Kurzawa et Alexandre Letellier vont changer de club pour 0€, à l'instar du capitaine de l'équipe de France. En effet, ils ont tous les quatre annoncés leur départ sur les réseaux sociaux. Le dernier en date étant Alexandre Letellier.

Navas, Kurzawa et Letellier ont annoncé leur départ