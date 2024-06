Mercato - PSG : Une clause pour le retour... du frère de Mbappé ?

Thibault Morlain

Ce n'est pas un, mais deux Mbappé qui vont quitter le PSG lors de ce mercato estival. Alors que Kylian Mbappé a d'ores et déjà fait ses valises, s'engageant avec le Real Madrid, les regards se tournent maintenant vers son petit frère, Ethan Mbappé. A 17 ans, le milieu de terrain parisien a été vivement annoncé du côté du LOSC. Mais voilà que son histoire avec le PSG pourrait ne pas être totalement terminée. Explications.

Petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé était en discussions avec le PSG pour signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Mais voilà que depuis le désormais joueur du Real Madrid avait communiqué sa décision de partir à la direction parisienne, la tendance a complètement changé pour Ethan Mbappé. A 17 ans, le milieu de terrain, apparu quelques fois avec le PSG grâce à Luis Enrique, se dirigerait tout droit vers un départ dans les semaines à venir.



PSG : Mbappé se fait clasher par un ex-coéquipier ! https://t.co/0Dh2Q7RLEj pic.twitter.com/Oq33ZzJrbv — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

« Lille reste pour le moment la destination la plus crédible pour lui »

L'avenir d'Ethan Mbappé s'écrirait donc désormais loin du PSG. Alors qu'on a annoncé le petit frère de Kylian Mbappé du côté du LOSC la saison prochaine, pour CaughtOffside , Jonathan Johnson a expliqué : « On a dernièrement entendu certaines rumeurs à propos du frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé. Lille et de nombreux autres clubs sont intéressés, mais Lille reste pour le moment la destination la plus crédible pour lui. (...) Je m'attends à ce qu'Ethan Mbappé parte ailleusrs et s'il y a eu des rumeurs à propos d'un départ au Real Madrid, Lille a des liens sérieux. Je pense que cela marcherait bien pour le joueur et pour le club ».

Une clause de rachat pour le PSG ?