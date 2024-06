Mercato : Deux joueurs s'annoncent au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses pour renforcer l'effectif de Luis Enrique, le PSG doit aussi dégraisser, mais pourrait avoir du mal à se séparer de certains flops. Et pour cause, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ont annoncé qu'ils n'ont pas envie de partir cet été et repartiront donc pour une seconde saison à Paris.

Le mercato du PSG s'annonce très actif cet été, notamment après le départ de Kylian Mbappé. Mais en plus de se renforcer, le club de la capitale souhaiterait également dégraisser en se séparant de plusieurs joueurs, à l'image de Randal Kolo Muani, très décevant cette saison. Mais l'ancien Nantais ne compte pas partir.

Kolo Muani veut rester au PSG...

« Je connais un peu plus les autres joueurs ici qu'au PSG. On attend plus de moi au PSG, vu le prix du transfert, contrairement à l'équipe de France. Cette pression, je la sens moins ici donc c'est peut-être pour ça que je joue un peu plus libéré. Il n'y a pas eu de discussion par rapport au fait de rester ou partir. Je me sens très très bien ici et je ne compte pas partir », a confié l'attaquant français en conférence de presse. Mais un autre joueur du PSG a annoncé sa volonté de rester, à savoir Milan Skriniar.

... Skriniar aussi !