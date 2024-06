Mercato : Un attaquant s’annonce au PSG pour la saison prochaine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour sa première année au PSG, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à faire oublier le poids de son transfert estimé à 85M€. L’avenir de l’international français semble ainsi déjà s’inscrire en pointillé alors que le club de la capitale souhaite se renforcer en attaque, mais le principal intéressé a bien l’intention de rester pour s’imposer.

Avec 9 buts et 6 passes décisives en 40 apparitions, Randal Kolo Muani est bien loin des attentes placées en lui lors de son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort pour 85M€. Alors que Luis Enrique n’a pas misé sur lui pour les rendez-vous importants de la saison, l’avenir de l’international français semble déjà s’écrire en pointillé, au moment où le PSG souhaite se renforcer en attaque après le départ de Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse ce jeudi au lendemain du match contre le Luxembourg, Randal Kolo Muani a fait une mise au point importante sur sa situation.

PSG : Luis Enrique prépare une folie avec Barcola ! https://t.co/PgVhSwvUtz pic.twitter.com/u6uuK7DxIQ — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

« Je ne compte pas partir »

« Il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir, je me sens très bien ici et je ne compte pas partir. Je connais un peu plus les autres joueurs ici qu'au PSG. On attend plus de moi au PSG, avec le prix du transfert, contrairement à l'équipe de France. La pression, je la sens moins ici qu'au PSG donc c'est peut-être pour ça que je suis plus libéré », a confié l’international français, relayé par RMC .

Deschamps est satisfait