Le PSG reçoit une réponse claire pour ce transfert en Ligue 1

L'été s'annonce très chaud au PSG qui s'apprête à mener une large revue d'effectif durant le mercato. La succession de Kylian Mbappé cristallise évidemment l'attention au sein du club parisien qui s'apprête toutefois à tenter sa chance pour attirer dans le même temps des espoirs du football français à l'image de Maghnes Akliouche. Mais l'AS Monaco ne semble pas avoir l'intention de vendre son crack.

Comme l'été dernier, le PSG s'apprête à remodeler son effectif et pourra s'appuyer sur d'importants moyens économiques grâce au départ de Kylian Mbappé. Ainsi, Luis Campos compte notamment poursuivre sur sa lancée en insistant sur la nouvelle politique de recrutement du club, à savoir miser sur de grands talents français. L'exemple Bradley Barcola a donné des idées aux dirigeants parisiens qui souhaiterait refaire le coup en attirant cette fois-ci Maghnes Akliouche. Mais selon le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi, l'AS Monaco ne se laissera pas faire aussi facilement.

Monaco refuse de vendre Akliouche ?

« Paris est sur Akliouche mais Monaco ne veut pas du tout le lâcher et ils sont fermes la dessus », confie -t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'ajouter que cette piste confirme la nouvelle stratégie du PSG sur le mercato : « Les dirigeants assument la nouvelle politique de recrutement : un projet collectif avec des joueurs d'équipe sur lesquels Luis Enrique. Le recrutement de Barcola a permis au PSG de sentir les jeunes joueurs français. C'est la raison pour laquelle le club a pisté Cherki et récemment Akliouche ».

«Les dirigeants assument la nouvelle politique de recrutement»