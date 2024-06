Mercato : Annoncé au PSG, il va signer son contrat ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à prochainement dénicher le successeur de Kylian Mbappé, le PSG aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité cet été. Mais Naples ne compte pas se laisser faire et tente de convaincre le Géorgien de prolonger son contrat. Antonio Conte devrait d'ailleurs prochainement rencontrer son nouveau joueur.

Cet été, la priorité du PSG sera de dénicher un nouvel attaquant afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, qui s'est engagé avec le Real Madrid. Dans cette optique, le club parisien fait le forcing pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Un dossier qui s'annonce toutefois très compliqué.

Révolution au PSG, il se lâche après son gros transfert https://t.co/M51rOS7Om5 pic.twitter.com/CWQMjr6sFL — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Naples fait tout pour prolonger Kvaratskhelia

Et pour cause, Naples n'a aucune intention de lâcher son joueur et compte même prolonger son contrat qui s'achève actuellement en 2027. Khvicha Kvaratskhelia est considéré comme un élément clé du projet incarné par le nouvel entraîneur, Antonio Conte qui fait tout pour convaincre l'international géorgien de signer un nouveau bail.

Conte va se déplacer pour le rencontrer