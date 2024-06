Mercato : Un double transfert à 200M€ est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG prépare un très gros mercato durant lequel plusieurs joueurs sont attendus, notamment pour remplacer Kylian Mbappé. Dans cette optique, le club de la capitale disposera de moyens très importants pour se renforcer. 200M€ pourraient même être investis pour le recrutement de deux attaquants.

Le départ de Kylian Mbappé va avoir un gros impact sur le mercato du PSG. Et pour cause, le club de la capitale cherchera à remplacer son attaquant et disposera de moyens très importants. Tous les postes seront renforcés durant l'été, mais c'est bien le secteur offensif qui va engendrer le plus de dépenses, le PSG prévoyant de recruter deux joueurs pour un total avoisinant les 200M€ comme le révèle Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE .

Révolution au PSG, il se lâche après son gros transfert https://t.co/M51rOS7Om5 pic.twitter.com/CWQMjr6sFL — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Le PSG prépare du lourd sur le mercato

« Les dirigeants assument la nouvelle politique de recrutement : un projet collectif avec des joueurs d'équipe sur lesquels Luis Enrique. Le recrutement de Barcola a permis au PSG de sentir les jeunes joueurs français », explique-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg , avant de poursuivre.

«Il y aura deux grosses recrues»