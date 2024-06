Mercato : N'Golo Kanté répond à un transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en équipe de France pour disputer l'Euro, N'Golo Kanté sort d'une saison aboutie en Arabie Saoudite. Mais restera-t-il au sein du championnat saoudien ? L'ancien milieu de terrain de Chelsea n'écarte pas l'idée d'un retour en Europe. Mais sans surprise, il ne se voit pas au PSG dans les prochains mois.

C'est la grosse surprise de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. Le sélectionneur de l'équipe de France a effectivement convoqué N'Golo Kanté qui fait son retour en Bleus pour la première fois depuis deux ans. L'été dernier, le milieu de terrain semblait pourtant avoir dit adieu aux Bleus en s'engageant à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Mais il semble que N'Golo Kanté n'ait rien perdu de son talent. De là à revenir en Europe ? Il ne ferme pas la porte.

Kanté ouvre la porte à un retour en Europe...

« Ce sont des questions auxquelles il faut réfléchir. C'est vrai que la Premier League, le football européen, quand on regarde de là-bas, ça nous parle toujours, ça représente toujours quelque chose. Mais après, le fait de revenir, je ne sais pas encore, c'est peut-être trop tôt », assure-t-il au micro de Téléfoot .

... mais pas au PSG !