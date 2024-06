OM - Conceiçao : Il annonce un énorme coup de froid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que Jean-Louis Gasset n'est officiellement plus l'entraîneur de l'OM, Pablo Longoria tenter de trouver un nouveau coach pour le club phocéen. Plusieurs pistes ont circulé, sans que rien n'aboutisse pour le moment. Et le temps presse pour les Marseillais qui ont jeté leur dévolu sur Sergio Conceiçao et qui attendent donc une réponse. Jérôme Rothen se montre d'ailleurs pessimiste dans ce dossier.

Quel sera le futur coach de l'OM ? C'est la question que se posent les fans marseillais depuis la fin de la saison. La réponse aurait d'ailleurs du être apportée il y a plusieurs jours déjà, mais après avoir vu Paulo Fonseca filer vers l'AC Milan, Pablo Longoria se retrouve en mauvaise posture pour sa priorité, à savoir Sergio Conceiçao. Mais après un divorce houleux avec le FC Porto, l'ancien entraîneur du FC Nantes n'a toujours pas donné de réponse définitive à l'OM. Et pour cause, Jérôme Rothen annonce que le Portugais ne fait pas du club phocéen sa priorité.

«Le choix numéro 1 pour Conceiçao, ce n’est pas l’Olympique de Marseille»

« Aujourd’hui Marseille fait moins rêver qu’à une certaine époque surtout quand tu t’appelle Conceiçao et que tu es un entraîneur qui est passé par un grand club et qui a gagné des titres. Donc l’OM est obligé de faire en fonction de leur désire de leur choix. Et le choix numéro 1 pour Conceiçao, ce n’est pas l’Olympique de Marseille », lâche l'ancien joueur du PSG au micro de son émission Rothen s'enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Il aspire très certainement à entraîner une meilleure équipe»