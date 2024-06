Mercato - PSG : C'est la guerre pour ce transfert à 65M€

La rédaction

Le PSG se prépare à sortir le chéquier cet été. Les Franciliens vont devoir sans Kylian Mbappé la saison prochaine, et ils veulent absolument remplacer le Bondynois par un élément offensif de classe mondiale. Beaucoup d’attaquants sont annoncés dans le viseur des pensionnaires du Parc des Princes. C’est notamment le cas de Benjamin Sesko, mais pour attirer le Slovène, il faudra jouer des coudes. En effet, de très nombreux clubs cibleraient le joueur de 21 ans.

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG risque de frapper un grand coup sur le mercato. Si le club de la capitale recrutera à tous les postes, comme l’a demandé Luis Enrique, c’est bien dans le secteur offensif que le club devrait mettre le plus d'argent. Plusieurs noms sont annoncés au Parc des Princes, et parmi eux figure Benjamin Sesko. Mais d'après Caught Offside, sept clubs seraient sur ses traces.

« Chelsea, Man United et Arsenal ont présenté leurs projets »

Comme l'a indiqué Fabrizio Romano sur Caught Offside , trois poids lourds du football anglais auraient déjà pris contact avec Benjamin Sesko. Mais ils ne sont pas seuls sur ce dossier : « Chelsea, Manchester United et Arsenal ont présenté leurs projets, et les trois clubs attendent des nouvelles de Benjamin Sesko. […] Ils ont tous des projets différents, des idées différentes, une vision différente et évidemment des plans différents, ainsi que différents types de propositions en termes de salaire. »

« Benjamin Sesko n'a toujours pas décidé où il ira »