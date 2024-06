Transfert à 130M€, l'Arabie Saoudite prépare un sale coup au PSG

La rédaction

C’est l’un des gros chantiers du PSG cet été : remplacer Kylian Mbappé. Avec le départ du Français, les Parisiens s’apprêtent à perdre leur star, et ils ne veulent pas en subir les conséquences. Pour cela, les dirigeants rouge et bleu ont coché les noms de plusieurs attaquants de premier plan. Dans la short-list établie par les Champions de France on peut voir Victor Osimhen. Mais l’Arabie saoudite est prête à contrecarrer les plans franciliens.

Il faudra inévitablement recruter en attaque pour le PSG cet été. L’équipe de Luis Enrique évoluera sans son atout offensif numéro un, Kylian Mbappé. Toutefois, il compte bien remplacer le Bondynois par une autre star. C’est notamment au Napoli que les demi-finalistes de la dernière Ligue des Champions aimeraient faire leurs emplettes, puisque Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen seraient ciblés par les Parisiens. Pour le second, Al Ahli, club saoudien, serait entré dans la danse.

Le PSG pense à Osimhen pour remplacer Mbappé

D’après Gianluigi Longari, journaliste pour Sportitalia , Al Ahli serait intéressé par Victor Osmihen. L’écurie qui a terminé sur la dernière marche du podium de Saudi Pro League cette saison serait intéressée par le buteur du Napoli, qui disposerait d'une clause libératoire de 130M€.

Al Ahli en pince pour Osimhen

Si le PSG suivrait Victor Osihmen depuis de plusieurs mois, les Franciliens en pinceraient également pour son coéquipier, Khvicha Kvaratskhelia. Reste à savoir si les Champions de France préféreront recruter le Nigérian plutôt que le Géorgien, et si Al Ahli parviendra à se muer en trouble-fête sur ce dossier.