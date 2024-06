Mercato - PSG : Annonce imminente pour ce crack !

La rédaction

Si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, le PSG est cité comme courtisant de très nombreux éléments. Sur le front de l’attaque, les Parisiens devront inévitablement remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Plusieurs noms sont annoncés, et parmi eux figure Benjamin Sesko. Pour pouvoir déloger le Slovène, il faudra probablement se battre avec d’autres écuries. Mais les Franciliens devraient être rapidement fixés, puisque l’avant-centre va bientôt faire part de ses intentions à sa direction.

Au PSG, la priorité cet été se situera au niveau du recrutement. Les Parisiens s’apprêtent à évoluer sans Kylian Mbappé la saison prochaine, et ils ne peuvent pas se permettre de ne pas combler son départ. Pour cela, les pensionnaires du Parc des Princes souhaitent recruter un attaquant de classe mondiale. Victor Osimhen, Lautaro Martínez et Khvicha Kvaratskhelia sont notamment ciblés. C’est également le cas de Benjamin Sesko.

Après son transfert au PSG, ce crack hallucine https://t.co/TbfZHY5R8m pic.twitter.com/dnjQiT7qSs — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Le PSG en pince pour Sesko

Dans des propos sur CaughtOffside , Fabrizio Romano explique que Benjamin Sesko devrait bientôt annoncer à sa direction la décision qui sera la sienne concernant son futur. C’est avant l’Euro qu’une discussion devrait être prise : « Le plus important pour Benjamin Sesko est de décider avant tout s'il accepte la proposition du RB Leipzig d'une prolongation de contrat et d'un salaire plus élevé. Il doit leur faire part de son intention avant l'Euro : s'il va rester et prolonger, ou partir et tenter une nouvelle expérience. »

Sesko va bientôt annoncer sa décision à sa direction

À la pointe de l’attaque du RB Leipzig, Benjamin Sesko a fait des ravages cette saison. Le joueur de 21 ans a notamment inscrit 14 buts en 31 matchs de Bundesliga. Une année après son arrivée Allemagne, il pourrait donc plier bagages.