Mercato : L'OM a fixé une condition pour ce buteur

La rédaction

L’été 2024 à l’OM risque bien d’être celui du changement. Après une saison extrêmement compliquée, les Phocéens s’apprêtent à accueillir un nouvel entraîneur sur leur banc de touche, bien que son nom ne soit toujours pas connu. Du côté de l’effectif, il devrait y avoir du mouvement également. En recherche de fonds, les Marseillais souhaitent se débarrasser de leurs indésirables. Dans cette optique, le club cherche à vendre Vitinha, mais les négociations avec le Genoa coincent.

Des têtes vont tomber à l’OM. Huitièmes de Ligue 1, les Phocéens ne joueront pas de compétition européenne la saison prochaine, et ils veulent désormais du changement. Si plusieurs recrues débarqueront probablement au Vélodrome durant l’été, les Marseillais devront inévitablement vendre. Les dirigeants de l'OM voudraient voir Vitinha faire ses valises, d’autant plus que le Portugais souhaite lui aussi quitter la Canebière. Le Genoa pourrait être sa future destination, mais le club italien et celui de Pablo Longoria pourraient avoir du mal à se mettre d’accord.

L’OM veut un transfert, pas le Genoa

Prêté au Genoa depuis le mois de janvier, Vitinha disposait d'une option d’achat de 25M€ dans son contrat. Une clause qui n’a pas été activée par les dirigeants de l’écurie italienne, mais d’après La Provence , le club qui a terminé onzième de Serie A cette saison souhaite tout de même voir l’attaquant rester en Italie la saison prochaine. Seul hic : le club de la Ligurie ne serait ouvert qu’à un prêt, tandis que l’OM souhaite boucler un transfert exclusivement.

Vitinha veut évoluer au Genoa