Mercato : Polémique en Russie, cette annonce ne va pas plaire au PSG

La rédaction

Alors que le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes, le PSG semble être tout proche d’être en capacité d’enregistrer sa première recrue, à savoir Matvey Safonov. Mais un problème inattendu retarde la signature du portier russe : un conflit juridique entre le gardien du FK Krasnodar et son ex-femme, Anastasia Kazachek. L’avocat de la plaignante s’est exprimé aujourd’hui, et le joueur pisté par le PSG pourrait devoir verser une sacré somme d'argent à son ancienne compagne.

Depuis plusieurs jours, Matvey Safonov semble tout proche du PSG. Mais une décision de justice pourrait faire prendre beaucoup de retard à l’opération. D’après des médias russes, le gardien du FK Krasnodar aurait reçu une interdiction de quitter le territoire, et ce, à cause d'une pension alimentaire impayée. Et le joueur 25 ans pourrait être contraint de payer une sacré somme d'argent à son ex-femme.

Le PSG lui offre un contrat, la presse anglaise refroidit ce transfert https://t.co/M6nbY75bou pic.twitter.com/Jpmn1sWehi — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Une dette de 620 000 euros

D’après des médias russes relayés par Le Parisien , Matvey Sofonov devrait à son ex-femme la coquette somme de 620 000 euros. L’avocate d'Anastasia Kazachek, la plaignante, a confirmé que le montant dû par le gardien de but était élevé, et ce, lors d'un entretien accordé à Match TV : « Je ne peux ni confirmer ni infirmer le montant. Mais la dette est importante. »

Une gestion des gardiens totalement revue au PSG

Titulaire indiscutable cette saison, Gianluigi Donnarumma pourrait bien voir son statut être remis en question la saison prochaine. Diverses sources indiquaient ce vendredi que Luis Enrique comptait mettre en concurrence tous ses gardiens lors du prochain exercice. Ainsi, tous partiraient sur un pied d’égalité. Un bonne nouvelle pour Matvey Safonov s'il rejoint finalement le PSG.