Après Mbappé, le Real Madrid veut plomber ce transfert du PSG

La rédaction

Le marché des transferts ouvrira ses portes le 10 juin, et le PSG compte bien sortir le chéquier. Désormais orphelins de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens comptent bien offrir à Luis Enrique l’équipe la plus compétitive possible en vue de la saison prochaine. Au milieu de terrain, les Franciliens seraient sur les traces de Joshua Kimmich. Mais il faudra se retrousser les manches, puisque le joueur est également pisté par le Real Madrid.

L’été s’annonce agité à Paris. Le PSG veut combler au plus vite le départ de Kylian Mbappé, et il sera sur tous les fronts tout au long de l’été. Si c’est un renfort offensif qui est le plus désiré par les supporters franciliens, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos s’apprêtent à se pencher sur tous les types de profil. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich est cité comme une cible francilienne depuis de nombreux mois. Mais l’Allemand serait aussi sur les tablettes du Real Madrid.





Un bras de fer entre le PSG et le Real pour Kimmich ?

D’après les informations de Sky Germany , le PSG ne serait pas seul dans la quête de Joshua Kimmich. Le média allemand explique que le Real Madrid suit également les traces du joueur du Bayern Munich. Si peu d’informations supplémentaires sont dévoilées, un départ du joueur de 29 ans chez les Merengue serait un véritable affront pour les Parisiens, qui viennent déjà de voir Kylian Mbappé s’engager librement et gratuitement en faveur des Champions d’Europe.

Kimmich discutera avec direction après l’Euro