Polémique en Russie, le PSG va boucler ce transfert

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 31 janvier 2029 avec Krasnodar, Matvey Safonov serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, le portier de 25 ans n'a pas le droit de quitter la Russie, et ce, à cause de problèmes de versements de la pension alimentaire de son ex-femme. Conscient de la situation, le PSG compterait toujours boucler le transfert de Matvey Safonov, estimant que cette situation n'avait jamais remis en cause cette signature.

Pour remplacer numériquement Keylor Navas, le PSG aurait choisi de recruter Matvey Safonov, qui est lié à Krasnodar jusqu'au 31 janvier 2029. Toutefois, ce transfert a été relancé par un problème conjugal.

Le PSG veut s'offrir les services de Safonov

Selon certaines rumeurs, Matvey Safonov s'est vu infliger une interdiction de quitter le territoire russe, et ce, parce qu'il n'aurait pas versé la pension alimentaire de son ex-femme. Malgré tout, la direction du PSG resterait sereine concernant ce dossier, estimant que cette polémique ne va pas plomber le transfert du gardien de 25 ans.

«Cette situation n'a jamais remis en cause le transfert»