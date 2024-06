Mercato - PSG : Il débarque, le transfert d’une star relancé

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a coché le nom de Joshua Kimmich pour potentiellement renforcer son milieu de terrain. L’Allemand se pose des questions sur son avenir et il pourrait être tenté de changer d’air. L’arrivée de Vincent Kompany comme nouvel entraîneur du Bayern Munich pourrait d’ailleurs entraîner des choix forts, dont le départ de l’Allemand notamment.

Lundi 10 juin, le mercato estival ouvrira officiellement ses portes en France. Le PSG ne devrait pas tarder à officialiser sa première recrue, puisque d’après plusieurs sources, le club de la capitale aurait bouclé l’arrivée de Matvey Safonov, gardien russe de Krasnodar. Un petit problème juridique avec son ex-femme pourrait toutefois repousser quelque peu l’annonce officielle de son arrivée à Paris.

Recruter un milieu de terrain en priorité

Après avoir renforcé le poste de gardien de but, il y a de grandes chances pour que Luis Campos s’occupe du milieu de terrain. Luis Enrique souhaite un renfort de poids dans ce secteur et deux noms sont régulièrement cités dans l'orbite du PSG : Joshua Kimmich et Bruno Guimarães.

L’arrivée de Kompany pourrait entraîner le départ de Kimmich