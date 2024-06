Mercato : Le PSG dégaine 100M€, la presse italienne annonce un accord imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi, la presse italienne annonce une bien mauvaise nouvelle au PSG. Annoncé comme la grande priorité de Luis Enrique pour prendre la succession de Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia ne devrait pas venir à Paris cet été. Malgré un accord avec le club parisien, l'international géorgien devrait prolonger son contrat d'un an au Napoli.

Luis Enrique n'aurait pas attendu l'ouverture du mercato estival pour établir des contacts avec Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur du Napoli est annoncé comme la grande priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine. « Il y a eu du travail pour se rapprocher du joueur ces derniers mois, même des discussions entre Khvicha Kvaratskhelia et Luis Enrique. Le tout dans le but de préparer la succession de Kylian Mbappé. Luis Enrique aime Khvicha Kvaratskhelia parce que c’est un droitier sur l’aile gauche et il multiplie les changements dans le jeu » a confirmé le journaliste italien Alessandro Grandesso.

Le PSG aurait proposé 100M€

Il y a quelques jours, le PSG aurait franchement accéléré dans ce dossier Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations de L'Equipe , l'international géorgien aurait, même, dit oui aux responsables parisiens. Initialement, le joueur de 23 ans souhaitait rejoindre la capitale française, malgré le refus de son équipe de le libérer. Malgré une offre de 100M€ de la part du PSG, le Napoli aurait campé sur ses positions et aurait refusé de négocier pour le transfert de Kvaratskhelia.

Cela ne devrait pas suffire...