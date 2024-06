Mercato - PSG : Luis Enrique passe un coup de fil pour le successeur de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique aurait récemment pris son téléphone pour contacter un joueur. En quête d'un renfort offensif pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le technicien espagnol aurait discuté avec Khvicha Kvaratskhelia, qui aurait déjà trouvé un accord avec le club parisien. Mais ce dossier risque d'être compliqué pour le PSG.

« N'oubliez pas, il n'y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé ! » a prévenu Luis Enrique après le dernier match de Kylian Mbappé au PSG. Ce qui ne l'empêche pas de questionner plusieurs joueurs susceptibles de lui succéder la saison prochaine. Récemment, le coach parisien aurait récemment téléphoné à Khvicha Kvaratskhelia, dont l'avenir fait les gros titres en Italie.

Mbappé : Son clan lâche une révélation ! https://t.co/r2Hvem8Rwv pic.twitter.com/zeSzvytnOS — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Luis Enrique discute avec un joueur

Luis Enrique adorerait le profil de l'international géorgien, qui a, certes, rencontré quelques difficultés cette saison. « Il y a eu du travail pour se rapprocher du joueur ces derniers mois, même des discussions entre Khvicha Kvaratskhelia et Luis Enrique. Le tout dans le but de préparer la succession de Kylian Mbappé (...) Le nouveau Mbappé ne viendra pas, mais Luis Enrique aime Khvicha Kvaratskhelia parce que c’est un droitier sur l’aile gauche et il multiplie les changements dans le jeu » a déclaré le journaliste italien Alessandro Grandesso.

« Il reste encore beaucoup à faire »